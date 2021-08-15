Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение судей отдать победу на Играх-2020 в индивидуальном многоборье израильской гимнастке Линой Ашрам. Васильев считает, что российских спорт находится под давлением.

«Я не сторонник конспирологии, но на самом деле в данном случае, думаю, меня все поддержат. Вообще Россия в целом и российский спорт в частности находятся под беспрецедентным давлением и несправедливостью.

Вот я вам стопроцентную гарантию даю — если бы это были не наши девчонки, а американки — вы можете догадаться, какой бы был результат.

Надо просто пережить этот период, ни в коем случае не унывать. Надо высоко держать поднятой голову. И, конечно, показывать пример стойкости и мужества», – приводит слова Васильева телеканал «Санкт-Петербург».

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам, о том, что россияне не умеют достойно проигрывать.

Чемпион ОИ — о скандале с Авериной: были бы это американки — результат был бы другой