Руководитель признанного экстремистским в Белоруссии сайта: Тимановская тут ни при чем, так совпало

Руководитель портала Tribuna.com Максим Березинский рассказал, повиляла ли ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх — 2020 в Токио на решение признать портал экстремистским.

«Могла ли Тимановская и Олимпиада в целом повлиять на ситуацию? Наверное, могла, но хочу отметить, что с нашей стороны была жесткая критика и до дела Тимановской, потому что Олимпиада оказалась провальной. Было много ситуаций, когда белорусы претендовали на медали и в итоге ничего не выиграли.

Эта Олимпиада была антирекордной для нас по количеству медалей, несмотря на заверения, что мы идем вперед семимильными шагами. По факту этого не было, и поэтому критики было много — исключительно по спортивным результатам.

Я сомневаюсь, что какое-то решение в отношении нас приняли именно из-за Тимановской — наверняка план был и раньше, это ведь дело не одного дня. Думаю, подготовка была длительная, просто так совпало, что возникла ситуация с Тимановской», — сказал Березинский «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Максим Березинский рассказал, в каких условиях приходится работать СМИ в Белоруссии.