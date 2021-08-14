Романцев: письмо ветеранов «Спартака» Алекперову еще больше усложнит ситуацию

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался об открытом письме на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

«Каждый имеет право на собственное мнение. Я тоже ветеран «Спартака». Если кто-то из моих товарищей действительно поддержал такое послание, то это их выбор. Не пойму только, как Алекперов может повлиять на Федуна, который является владельцем «Спартака». Уверен, они сами обеспокоены происходящим и обсуждают то, что происходит с командой.

Возможно, что это крик души. Но мне кажется, оно скорее может послужить поводом для еще большего усложнения ситуации, в которой оказался «Спартак». Великий Старостин любил говорить: «Все потеряно, кроме чести!» Но в данный момент гораздо актуальнее любимая кричалка наших фанатов: «Когда мы едины — мы непобедимы». И лучше, если те, кому не безразлична судьба великого клуба, об этом вспомнят еще раз, — приводит слова специалиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что группа ветеранов московского «Спартака» 1980-х годов написала свое письмо в ответ на написанное 12 августа письмо главе «Лукойла» Вагиту Алекперову от других ветеранов столичного клуба во главе с Евгением Ловчевым.

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).