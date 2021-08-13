Тимановская рассказала, как обратилась к полиции в токийском аэропорту

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как происходило ее общение с полицией в аэропорту Токио во время попытки депортировать спортсменку в Минск.

«В аэропорту я подошла к токийской полиции с телефоном в руках. У меня там был Google Translate (переводчик), я перевела, что мне нужна помощь. Они сначала не поняли, что случилось, подумали, что мне, может быть, плохо или я что-то потеряла. А потом я написала, что меня насильно вывозят из страны, и я этого не хочу, и хочу обратиться в полицию.

Я почувствовала себя в безопасности уже в аэропорту, когда я уже была с полицейскими. Я понимала, что я уже обратилась в полицию, они меня уже защищают и моей жизни ничего не угрожает. Потому что с того времени я всегда была под охраной, меня всегда сопровождали.

Это было волнительно. У меня моментами бывало, что очень тряслись руки. Но не скажу, что был какой-то момент, что я прямо переживала за то, что где-то было для меня небезопасно. Единственное место, в котором было небезопасно, это только в Белоруссии», — приводит слова белоруски «DW на русском».

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее сообщалось, что спонсором белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской стала польская нефтяная компания PKN ORLEN.