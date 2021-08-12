Комментатор Орлов раскритиковал Винер-Усманову

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал методы работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Сейчас часто показывают Ирину Винер-Усманову — прекрасно одевается, вся такая модная. Но только она не знает одно замечательное изречение Чехова: в человеке все должно быть прекрасно, и душа в том числе. Если ты на таком лагерном сленге разговариваешь при детях и с детьми… Прежде всего, надо уважать своего ученика. Ну как так? Я бы свою дочку никогда не отдал в руки этих тренеров. Со мной тренеры разговаривали на Вы. Как может тренер позволить себе материться?», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

Позднее россиянки проиграли команде Болгарии соревнования в командном многоборье.

По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.