Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в финале командного турнира Олимпийских игр — 2020 обыграли сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счетом 45:34. В матче за бронзу сборная Италии одолела американок со счетом 45:23. Таким образом, Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Токио, сместив Австралию. В активе сборной России восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Япония возглавляет медальный зачет Олимпиады. В активе хозяев Игр 15 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Вторую строчку занимает Китай с 14 золотыми, шестью серебряным и девятью бронзовыми наградами. Тройку замыкает США (13-14-10).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее страна с населением 33 тыс. человек завоевала первую в истории олимпийскую медаль.