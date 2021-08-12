Американская компания восстановила аукцион с медалью, выставленной Тимановской

Американская компания eBay сообщила о восстановлении аукциона спортсменки из Белоруссии Кристины Тимановской после временной блокировки.

«Лот с серебряной медалью Европейских игр 2019 года Кристины Тимановской восстановлен и доступен. Объявление было временно скрыто по техническим причинам. Сотрудники eBay оперативно отреагировали на запрос Фонда спортивной солидарности и разрешили ситуацию», — заявили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее серебряная медаль Европейских игр 2019 года Тимановской появилась на аукционе eBay.

Стартовая цена награды была в размере 365 тыс. рублей. В объявлении отмечается, что вырученные деньги будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает оппозиционным спортсменам. В настоящее время за награду дают уже $21 тыс.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.