Винер-Усманова рассказала о своем будущем в сборной России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что она не будет покидать пост тренера национальной команды.

«Слова о том, что я могу уйти с поста тренера? Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить ее завет», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Винер-Усманова заявила, что не считает израильтянку Линой Ашрам олимпийской чемпионкой.