Гол Головина принес «Монако» победу над «Спартой» в Лиге чемпионов

Клуб французской Лиги 1 «Монако» одолел пражскую «Спарту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

За «Монако» отличились Желсон Мартинш, Софиан Диоп и россиянин Александр Головин. В составе «Спарты» отличился Давид Моберг Карлссон. «Монако» вышел в следующий раунд турнира, победив по сумме двух матчей со счетом 5:1.

Монегаски сыграют в четвертом раунде квалификации главного европейского клубного турнира, а пражане вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

В следующем матче чемпионата Франции «Монако» сыграет против с «Лорьяном». Встреча пройдет 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Спарта» в чемпионате Чехии сыграет против «Богемианс-1905».

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Монако» — «Спарта» — 3:1

Голы: 1:0 — Мартинш, 50; 2:0 — Головин, 56; 2:1 — Карлссон, 78; 3:1 — Диоп, 81.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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