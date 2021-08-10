Белорусские власти требовали депортировать форварда ЦСКА Шкурина из России

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал подробности арендного соглашения между московским ЦСКА и киевским «Динамо» по нападающему Илье Шкурину.



«Заявление футболиста о том, что он не поддерживает режим Лукашенко, и что он не будет выступать за свою национальную сборную при текущем политическом режиме вызвало очень бурную реакцию у наших восточных соседей.

Я вам даже скажу, что белорусские власти требовали депортировать Шкурина из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев — это выход из ситуации. Это не такая банальная история.

ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы игрок спокойно развивался», — цитирует Цыганыка by.tribuna.com.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов опроверг факт оскорбительного заявления ассоциации художественной гимнастики Белоруссии в адрес России.