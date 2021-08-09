Брат владельца «ПСЖ» заявил, что Месси на 100% будет играть в Париже

Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца французского «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамад Аль-Тани, заявил, что аргентинский нападающий точно продолжит карьеру в клубе из Парижа.

«Ходят слухи о переговорах между Месси и некоторыми футбольными клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100% будет играть в «Пари Сен-Жермен». Месси прибудет в Париж в ближайшие 72 часа», — написал Халиф бин Хамада Аль-Тани в Twitter.

Напомним, «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что члены клуба «Барселоны» направили жалобу в Европейскую комиссию, для блокировки трансфера Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».