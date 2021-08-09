Израильская гимнастка — о скандальном серебре России: все должны нас бояться и уважать

Израильская гимнастка Офир Даян высказалась о победе соотечественницы Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье.

«Мы все плакали. Мы были друг с другом годами, мы все ее знаем, она такая пушечная, она заслужила это. После первого упражнения мы уже сказали Ашрам, что это ее золото. Она просто удивительна. Все должны нас бояться и уважать», — приводит слова Даян Walla.co.il.

Напомним, россиянка Дина Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о серебре российской гимнастки Дины Авериной

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.