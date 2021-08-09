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Олимпиада 2020

Винер-Усманова — о серебре Авериной на ОИ: было задание остановить гегемонию России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о серебре российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила», – приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Ране Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу судей на олимпийском турнире в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2020
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