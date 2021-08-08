Губерниев: вернем флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Для меня токийские Игры — это, как в той песне Александры Пахмутовой, сила духа и сила воли. Прежде всего, сила духа и сила воли российского спорта, российской команды. Потому что вот эти сухие, но такие красноречивые цифры, что мы третьи по общему количеству медалей.

Да, я закоренелый оптимист, я искренне рассчитывал, что мы больше завоюем золота: 20-23. Но вы знаете причину, почему мы не добились этого результата. Давление, судейские решения», приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Также комментатор «Матч ТВ» добавил, что Россия по-прежнему остается великой спортивной державой и Олимпиада доказала это.

«И вот это выступление нашей команды на Олимпиаде — для кого-то противоречивое, для других оно — побудительный мотив, причина жить. Это очень важный итог Олимпиады, потому что спорт в России не просто жив, мы доказываем, что мы по-прежнему остаемся великой спортивной державой, по-прежнему доказываем свою состоятельность. Я неслучайно говорил на церемонии закрытия, что мы обязательно вернем флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты!» — сказал Губерниев.

Российская сборная (20-28-23) заняла по итогам Игр пятое место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье Линой Ашрам высказалась о работе арбитров в финальный день состязаний.