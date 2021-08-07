ОКР отправил запрос по поводу судейства художественной гимнастики

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация отправила запрос по поводу судейства в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Играх-2020 в Токио.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от международной федерации», — написал Поздняков в Instagram.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Дина Аверина объяснила судейские оценки фразой «мы всем надоели».