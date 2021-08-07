Россиянки вышли в финал Игр-2020 на каноэ-двойках на 500 м

На Олимпийских играх — 2020 в Токио прошли полуфиналы в каноэ-двойках на 500 метров у женщин.

Представительницы России Олеся Ромасенко и Ирина Андреева показали четвертый результат в своем заезде. Они преодолели дистанцию за 2:04.968. Победила в заезде украинская команда — 2:02.893.

Таким образом, российский экипаж отобрался в финал.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о травме, полученной в матче 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 против Норвегии.