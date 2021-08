Брат владельца «ПСЖ» заявил, что переговоры с Месси официально завершены

Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца французского «Пари Сен-Жермен» Тамим бин Хамад Аль-Тани, объявил о завершении переговоров с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже», — написал Халифа Бен Хамад Аль Тани в Twitter.

Ранее сообщалось, что стали известны детали контракта, предложенные «ПСЖ» Лионелю Месси.

Напомним, «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII