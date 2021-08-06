Хабиб назвал имя самого жесткого соперника в карьере

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал имя самого жесткого соперника в карьере, передает LowKickMMA.

«Джастин Гейджи бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот. Я заставил его бить меня, по сути. Я с самого начала собирался затащить его на глубину, а для этого нужно было утомить его в стойке», — сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в очередной раз жестко высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.