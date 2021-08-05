«Урал» пригласил Месси

Екатеринбургский «Урал» предложил бывшему форварду «Барселоны» Лионелю Месси перейти в их клуб.

«Лео, мы знаем, что ты покинул «Барселону». В этот сложный момент мы готовы тебя поддержать и пригласить к нам. У нас игра с «Сочи» в понедельник, прилетай, мы тебя встретим», — сообщается в заявлении пресс-службы.

Ранее стало известно, что «Барселона» и аргентинский форвард Лионель Меси не подпишут новый контракт.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

В чемпионате Испании сезона-2020/2021 «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Атлетико».