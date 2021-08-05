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Кафельников сравнил ситуацию в «Спартаке» с зоопарком

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РИА Новости

Бывшая первая ракетка мира, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о желании спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова покинуть свой пост.

«Я не удивлен. На его месте я бы поступил точно так же. Работать в этом зоопарке особого удовольствия нет.

Его поливают владелец и жена владельца клуба, причем не скрывая этого. Дмитрий Попов — человек, который себя уважает. У него есть определенный опыт», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Попов заявил о намерении подать в отставку в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой». Функционер выразил недовольство тем, что состав команды формирует бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Также спортивный директор сказал, что «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

Ранее блогер Василий Уткин высказался о поражении «Спартака» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

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Футбол. Чемпионат России
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