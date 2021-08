Посол США в Белоруссии: Тимановская не дала режиму Лукашенко унизить ее личное мнение

Посол США в Белоруссии Джули Фишер прокомментировала инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая подверглась попыткам депортировать ее на родину.

«Благодаря оперативным действиям властей Японии и Польши Тимановская смогла уклониться от попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить ее личное мнение», — написала Фишер в своем Twitter.

Напомним, Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио в Варшаву 4 августа.

Thanks to the quick action of Japanese and Polish authorities, Tsimanouskaya is able to evade the attempts of the Lukashenka regime to discredit and humiliate this #Tokyo2020 athlete for expressing her views. #StandWithBelarus https://t.co/fpclTeIvDy