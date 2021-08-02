На Олимпиаде в Токио пришлось усыпить получившую травму лошадь

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил об усыплении лошади Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля.

В заявлении говорится, что лошадь получила травму во время кросса в рамках командного троеборья Олимпийских игр — 2020 в Токио. Животное получило экстренную ветеринарную помощь на трассе, после чего лошадь была доставлена в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

Годель в Instagram заявил, что Jet Set получила разрыв связок.

«Jet был экстраординарной лошадью, он проводил отличное выступление. Он был создан для того, что больше всего любил: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут этим. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней», — написал Годель.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Игр.

Ранее было опубликовано расписание финалов Олимпиады в Токио на 2 августа.