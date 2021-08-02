Легкоатлетка Тимановская опасается, что в Белоруссии ее могут посадить в тюрьму

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что боится попасть в тюрьму по приезду на родину с Олимпиады в Токио.

«Почему я боюсь лететь на родину? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно», приводит слова Тимановской by.tribuna.com.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская прокомментировала скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.