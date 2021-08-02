Менеджер Хабиба — о Макгрегоре: он снова полюбил наркотики

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный реванш дагестанца с Конором Макгрегором.

«Брат, Конор теперь вообще не боец высокого уровня. Он снова полюбил наркотики. Ему нужно пройти реабилитацию и поработать над своей жизнью. Драться ему теперь незачем», – приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде болевым приемом на турнире UFC 229 6 октября 2018 года.

Третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее экс-боец UFC высказался о насмешках Макгрегора над смертью отца Хабиба.