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В Белоруссии рассказали, как попытка депортации Тимановской скажется на олимпийской сборной

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Issei Kato/Reuters

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин рассказал «Газете.Ru», как попытка депортации из Токио легкоатлетки Кристины Тимановской скажется на общем настрое национальной сборной.

Ранее сообщалось, что белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

«Мне кажется, вся эта ситуация очень плохо повлияет на всех спортсменов, потому что они, как правило, солидарны друг с другом, очень переживают друг за друга. И вот это все создает гнетущий эмоциональный фон», — отметил Опейкин.

Ранее сообщалось, что Тимановская будет просить политического убежища и не собирается возвращаться в Белоруссию.

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