Черданцев задался вопросом об эффективности лимита на легионеров в РПЛ

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев по ходу пятничных матчей второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 задался вопросом об эффективности ограничения числа иностранцев в заявке клубов.

«А теперь вопрос к тем, кто за лимит. И за то, чтобы играли только российские футболисты.

Ну вот, пожалуйста. Нравится? Только честно», — спросил журналист.

Отметим, что в стартовых составах самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» было всего пять легионеров из шестнадцати возможных.

Напомним, что игра, проходившая на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Руя Витории.

В другом матче казанский «Рубин» в гостях разгромил тульский «Арсенал» (3:0) и единолично вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России по футболу.