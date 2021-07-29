Главный тренер сборной по фехтованию не будет стричься налысо на второй Олимпиаде подряд

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, после победы команды рапиристок, заявил, что больше не позволит побрить себя наголо. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Мамедов пообещал побриться налысо, если команда завоюет в Бразилии хотя бы две золотые медали. Свое слово он сдержал.

Главный тренер сборной РФ по фехтованию Ильгар Мамедов сдержал обещание — и побрился наголо после победы саблисток pic.twitter.com/NmdMkr7MyI — Олимпийские игры (@Olympic) August 14, 2016

«Нет, стричь себя наголо я снова не дам. Пусть уж лучше наши победы ассоциируются с нашими спортсменами, нашими медалями, а не с моей лысой головой», — приводит слова Мамедова ТАСС.

На Олимпиаде в Токио сборная России по фехтованию завоевала пять медалей, две из которых — золотые. София Позднякова победила в индивидуальном турнире саблисток свою соотечественницу Софью Великую. А сегодня женская команда рапиристок переиграла в финале сборную Франции. В индивидуальном женском соревновании по рапире у россиянок серебро и бронза.

Ранее сообщалось, что рапиристка Мартьянова покинула церемонию награждения в инвалидной коляске.