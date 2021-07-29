Рапиристка Мартьянова покинула церемонию награждения в инвалидной коляске

Рапиристка Марта Мартьянова, в составе команды выигравшая олимпийское золото в командном турнире, покидала зал после церемонии награждения на коляске.

«Это в данный момент мне сложно, а тогда, во время боя, об этом не думала. Чувство, что не зря сюда ехала! Просто так опускать руки – это не по-моему. Я была травмирована, но главным для меня было понять, что никаких замен у нас больше нет. У меня не было возможности думать о чем-то еще, кроме борьбы и очков. Старалась не чувствовать боль, а вместо этого чувствовать, что я должна поддерживать свою команду», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в финале обыграли сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счетом 45:34.

Ранее в индивидуальном турнире рапиристок Инна Дериглазова стала серебряным призером, а Лариса Коробейникова выиграла бронзу.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала золото в фехтовании плановой победой.