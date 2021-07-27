«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло»: Макгрегор ответил Хабибу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на высказывание экс-обладателя титула в легком дивизионе промоушена Хабиба Нурмагомедова.

После победы американца Дастина Порье над ирландцем россиянин написал, что добро всегда побеждает зло.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — ответил Макгрегор, однако вскоре удалил публикацию из Twitter.

Вероятно, экс-чемпион UFC таким образом напомнил российскому бойцу о смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался 3 июля 2020 года в результате осложнений после заражения коронавирусом. После трагедии в семье Нурмагомедова Макгегор выразил бывшему сопернику свои соболезнования.

Ранее Макгрегор извинился перед женой Порье за угрозы убить ее, а потом удалил пост. В ответ американец высмеял поведение ирландского бойца смешанного стиля (MMA) и заявил, что его трешток является проявлением психологической слабости.