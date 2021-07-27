Ефимова: меня уже все тащат на еще одну Олимпиаду, но у меня таких планов нет

Российская пловчиха Юлия Ефимова после выступления на стометровой дистанции брассом на Олимпиаде в Токио, на которой она заняла пятое место, рассказала, поедет ли на следующие Игры в Париж.

«Пока грусти не ощущается. Меня уже все тащат на еще одну Олимпиаду, кроме, как мне кажется, папы, все хотят, чтобы я осталась еще на три года. Исключать ничего нельзя, но пока у меня таких планов нет. Так я говорила начиная с Пекина, с которого прошло уже 13 лет… с ума сойти. Я ничего не обещаю, я не могу сказать, что у меня такой настрой, какой был после Рио, эмоции не те. Но я еще не до конца всем надоела», – цитирует Ефимову ТАСС.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов поделился эмоциями после завоевания золотой медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в заплыве на 100 метров на спине.