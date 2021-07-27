Российские пловцы взяли золото и серебро в одном заплыве впервые за 41 год

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на стометровой дистанции на спине, а его соотечественник Климент Колесников удостоился серебряной награды.

В последний раз два российских пловца занимали первое и второе места на одной дистанции на Олимпиаде 1980 в Москве. Тогда Сергей Копляков выиграл заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем, а вторым стал Андрей Крылов. Владимир Сальников, тот же Андрей Крылов и Ивар Стуколкин заняли весь пьедестал на дистанции 400 метров вольным стилем. На дистанции 1500 метров вольным стилем советские пловцы заняли два первых места: золото – Владимир Сальников, серебро – Александр Чаев. На 400 метров (комплекс) первым был Александр Сидоренко, вторым Сергей Фесенко.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее голландский участник Олимпийских игр — 2020 по BMX Ник Кимманн столкнулся со стюардом во время тренировочного заезда.