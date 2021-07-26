Российская саблистка завоевала золото на Олимпиаде

Российская саблистка София Позднякова стала победительницей олимпийского турнира у женщин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В российском финале Позднякова победила соотечественницу Софью Великую — 15:11.

24-летняя Позднякова, двукратная чемпионка мира и Европы, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, завоевала свою первую олимпийскую медаль. 36-летняя Великая в третий раз проиграла в финале Олимпиад в личном первенстве. На Играх 2012 и 2016 годов она также завоевывала серебро.

Ранее сообщалось, что Косово сместило Россию на восьмое место в медальном зачете Игр.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.