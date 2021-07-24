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Романцев заявил, что Карпин берет сборную, которая находится в яме

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев с позитивом оценил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. Романцев сравнил свои годы наставничества национальной сборной с предстоящей работой Карпина.

«Я очень рад за Валеру. И рад, что наши руководители приняли правильное решение — назначить главным тренером сборной российского тренера. Причем можно сказать, своего в доску — эпатажного, энергичного. При этом знающего и опытного. Несмотря на относительную молодость, он уже прошел огонь, воду и медные трубы.

Я бы пожелал ему окружить себя правильными рабочими людьми. На двух работах Валере будет очень тяжело. Важно, чтобы люди взяли на себя часть его работы. Но Валера умеет окружить себя хорошими, рабочими, нормальными людьми. Думаю, ему это удастся, никуда не денешься. Я сам работал на двух работах — в «Спартаке» и в сборной. И мне было ужасно тяжело», — приводит слова Романцева Sport24.

Романцев уверен, ему было легче тренировать сборную, чем будет Карпину. Экс-тренер отметил, что его сборная почти вся состояла из футболистов «Спартака».

«Я не завидую его семье. Не приведи господь иметь такого мужа и отца. Шучу, конечно. Но они знали, с кем связались. А еще я хотел бы восхититься мужеством Валеры и откровенной смелостью. Все-таки он берет команду, которая не находится на подъеме. Сборная России сейчас, наоборот, в яме. Тут реально надо иметь большое мужество. Я на самом деле восхищен Валеркой. Извиняюсь, Валерием Георгиевичем», — добавил Романцев.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее россияне предложили распустить сборную России по футболу или отдать ее под руководство президента страны Владимиру Путину.

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