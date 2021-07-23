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Президент WADA разочарован тем, что CAS разрешил россиянам выступать в форме с цветами флага

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Reuters

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что разочарован тем, что российские атлеты на Олимпийских играх — 2020 в Токио выступают в форме с флагом страны, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда — «Газета.Ru»). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Это должен был быть нейтральный статус», — сказал глава агентства.

Напомним, согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее Витольд Банька ответил на вопрос журналиста о том, что Россия на Олимпиаде в Токио не нейтральна, так как ее спортсмены носят форму с цветами флага и надписью «Олимпийский комитет России».

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