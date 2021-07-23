Салихова — о кандидатуре Кунца на пост наставника сборной России: это «Мерседес» для нас

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о потенциально новом главном тренере сборной России, которым может стать наставник олимпийской сборной Германии Штефан Кунц.

«Я только за, если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов. С этой точки зрения на назначение Штефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 — это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.

Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована. Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.

Я поддержу это назначение, все-таки Штефан Кунц — это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но E-класс — точно. А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, Кунц также возглавлял «Карлсруэ» и «Рот-Вайсс» из Алена. Олимпийская сборная Германии проиграла в 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд Бразилии (2:4).

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Штефан Кунц высказался о потенциальном назначении на пост наставника национальной команды России.