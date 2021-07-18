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Экс-глава «Локо»: Крыховяк допустил ошибку, которую даже пацан не имеет права допускать

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РИА Новости

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался после разгромного поражения красно-синих от петербургского «Зенита» (0:3) в Суперкубке России.

«Мне показалось, что «Локомотив» не отошел от тяжелых нагрузок, которые получил в ходе тренировочных сборов. Тяжелые игроки, которые все моменты проигрывали. Когда ноги тяжелые, не получается пас, очень много потерь. Крыховяк допустил такую ошибку в моменте с голом, которую даже пацан не имеет права допускать.

Вполне возможно, что не рассчитали нагрузки и это со временем пройдет. Возможно, к старту РПЛ будет по-другому», — приводит слова экс-президента Sport24.

В первом тайме польский полузащитник столичного клуба Гжегож Крыховяк недалеко от своей штрафной ошибся в передаче, Далер Кузяев мяч подхватил, дошел до линии штрафной и спокойно уложил мяч в нижний угол.

На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба не подошел к болельщикам после игры с «Локомотивом» в Суперкубке России.

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