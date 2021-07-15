Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет продлевать контракт с клубом до драфта расширения, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Стали известны некоторые подробности о ситуации с контрактом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Как вы знаете, оставить Овечкина без контракта еще на несколько дней — расчетливый шаг, который позволит «Вашингтону» защитить еще одного нападающего перед драфтом расширения.

Овечкин не заинтересован в завершении карьеры не в «Вашингтоне». Маклеллан и компания использовали подобную стратегию в отношении Ти Джея Оши перед драфтом расширения «Вегаса», — говорится в материале.

Драфт расширения НХЛ-2021 пройдет 21 июля. На нем новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», который выступает в НХЛ с 2017 года.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Его контракт со столичным клубом истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ по сумме дохода.