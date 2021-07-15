Экс-глава РФС считает, что в России нет тренеров сильнее Черчесова

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном назначении отечественного тренера на пост наставника национальной команды.

«У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали его, нужно назначать иностранца. Наши тренеры никак не помогут этой сборной, у них нет идей. Нужен качественный иностранец, понимающий российский футбол», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян поддерживает отставку Черчесова из сборной.