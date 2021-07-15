Стали известны результаты тестов изолированных регбисток сборной России на коронавирус

Женская сборная России по регби-7 сдала тесты на коронавирус, все результаты отрицательные, завтра команда продолжит подготовку к Олимпиаде по плану. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов.

Женская национальная команда по регби-7 на групповом этапе олимпийского турнира в Токио должна провести матчи с Великобританией (29 июля, 5.00), Кенией (29 июля, 13.00) и Новой Зеландией (30 июля, 5.30).

Ранее пресс-секретарь Федерации регби России рассказал, почему был госпитализирован массажист женской сборной страны по регби-7, который сдал положительный тест на коронавирус.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.