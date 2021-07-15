Валуев назвал отстранение российских пловцов чистейшей политикой

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался на счет отстранения российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко от соревнований.

«Это чистейшая политика. Нет никаких сомнений Почему они раньше-то это не сделали? Ничего общего со спортом здесь нет. У наших пловцов очень мало времени обжаловать это решение в суде, но пробовать обязательно нужно. Маловероятно, но надо постараться», — цитирует Валуева Sport24.

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте об отстранении Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Андрусенко вошла в состав сборной на эстафету 4х200 м вольным стилем, а Кудашев попал в заявку на 200 м баттерфляем.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее Александр Кудашев рассказал, как воспринял новость о своем отстранении от соревнований.