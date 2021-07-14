Лещенко назвал главные проблемы российского футбола

Народный артист РСФСР Лев Лещенко порассуждал над проблемами системы российского футбола, а также предложил пути решения.

«Детский футбол, лимит на легионеров, задранные зарплаты и раздутые клубные бюджеты. Хотя все команды играют на примерно одинаковом уровне. Везде появляются два-три каких-то иностранца не самого высокого класса. Посмотрите, кто у нас играет — везде за редкими исключениями выходцы из второсортных команд. К нам же не приезжают лидеры испанского, итальянского или французского футбола. У нас набирают футболистов из посредственных команд, они ничуть не лучше наших», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Артист считает, что необходим потолок зарплат. По его мнению, это касается не только футбола, во многих видах спорта пора вводить. Лещенко заявил, что знаком с зарплатами и футболистов, и хоккеистов, и баскетболистов и не против больших зарплат у спортсменов, но он считает, что должны быть какие-то ограничения.

«Если игроков будет не устраивать зарплата, пускай едут за границу. Но кому они там будут нужны за такие деньги? Никто им там не даст больше российских клубов. А связана эта ситуация с работой агентов и людей, которые вертятся вокруг нашего футбола. Половина этих денег не доходят в актив нашего футбола.

Там очень много проблем. Но этим должны заниматься футбольные и государственные структуры. Тем более у нас сейчас любят себя позиционировать в качестве частных клубов. Какие частные клубы? Газпром, «Лукойл» и прочие государственные компании их финансируют. При чем здесь частная основа? Государство должно контролировать этот процесс, раз оно дает деньги на развитие», — сказал Лещенко.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал российский футбол после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.