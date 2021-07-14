В Кремле одобряют инструкции ОКР для олимпийцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют инструкции Олимпийского комитета России (ОКР), в которых прописаны правила пользования социальными сетями во время Олимпиады, а также приведены ответы на политические вопросы.

«В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решает, пользоваться этим или не пользоваться», - передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил для российских спортсменов инструкцию по поводу высказываний в соцсетях и ответов на вопросы журналистов на Олимпиаде. Об этом сообщают «Ведомости». Инструкция рекомендует внимательно относиться к публикациям в социальных сетях, а также приводятся рекомендации по поводу высказываний на политические и социальные темы.

Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением об опубликованной инструкции Олимпийского комитета России.