Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии

Футболиста футбольного клуба «Зенит» провели разминку под гимн Италии, сообщается в твиттере петербургской команды. Торжественную песню поставил 66-летний тренер по физической подготовке Иван Карминати.

«Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию», — написано в твиттере команды из Санкт-Петербурга.

Карминати является уроженцем итальянского города Парма. Специалист начал тренерскую карьеру в римском «Лацио», где работал с 1997-го по 2000-й. В 2001-м стал тренером по физической подготовке сборной Англии. В 2005-м начал работать вместе с Роберто Манчини и затем входил в тренерские штабы «Интера», «Манчестер Сити» и «Галатасарая».

Напомним, сборная Италии завоевала золотые медали чемпионата Европы — 2020. В финале подопечные Манчини обыграли сборную Англии в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

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