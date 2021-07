Сборная Англии опубликовала заявление после поражения в финале Евро

Пресс-служба сборной Англии по футболу высутпила с заявлением после проигранного финала чемпионата Европы против национальной команды Италии.

«Это было словно путешествие. Как нацию, нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет.

Этого не должно было случиться, но эта команда только начинает свой путь. Они будут по-прежнему вызывать гордость как на поле, так и за его пределами», — гласит текст послания в Twitter.

Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Ранее сообщалось, что выпущенные на замену к серии пенальти игроки Англии не забили свои удары.

This has been some journey. As a nation, we were united in a belief that we can achieve something special after the hardest of years.



It wasn't meant to be, but this team is just getting started. They will continue to make you proud, both on and off the pitch. pic.twitter.com/vDaTXvo6cH