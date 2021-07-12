Сборная Англии опубликовала заявление после поражения в финале Евро
Пресс-служба сборной Англии по футболу высутпила с заявлением после проигранного финала чемпионата Европы против национальной команды Италии.
«Это было словно путешествие. Как нацию, нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет.
Этого не должно было случиться, но эта команда только начинает свой путь. Они будут по-прежнему вызывать гордость как на поле, так и за его пределами», — гласит текст послания в Twitter.
Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)
На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.
Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.
Ранее сообщалось, что выпущенные на замену к серии пенальти игроки Англии не забили свои удары.
This has been some journey. As a nation, we were united in a belief that we can achieve something special after the hardest of years.— England (@England) July 11, 2021
It wasn't meant to be, but this team is just getting started. They will continue to make you proud, both on and off the pitch. pic.twitter.com/vDaTXvo6cH