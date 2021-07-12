Вратарь сборной Италии Доннарумма выиграл все серии пенальти в карьере

Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Для 22-летнего голкипера победа в этой послематчевой серии пенальти стала пятой в профессиональной карьере. Экс-вратарь «Милана» еще ни разу в них не проигрывал, сообщает OptaIvan.

Напомним, что Италия выигрывала чемпионат Европы в 1968 году. Также итальянская сборная играла в финалах в 2000 и 2012 годах, где уступила Франции и Испании соответственно.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.