Губерниев надеется, что сборная Италии «испортит праздник английским жухалам»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии.

«Очень надеюсь, что Италия проявит свои лучшие качества и испортит праздник английским жухалам», — написал журналист в Telegram-канале.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал над влиянием истории своей страны на поведение английских болельщиков на чемпионате Европы — 2020.