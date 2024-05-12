Синоптик предупредил о сильной геомагнитной буре в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается до +9°С и экстремальный геомагнитный шторм. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на погоду в столичном регионе действует тыловая часть североатлантического циклона. Оттуда продолжают поступать аномально холодные массы воздуха на 10°C ниже климатической нормы.

«В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, утром местами кратковременные осадки. Температура воздуха в столице плюс 7 — плюс 9 градусов, по области плюс 6 — плюс 11 градусов», — добавил Тишковец.

Также второй день подряд в столице фиксируется экстремальный геомагнитный шторм. Ожидается северный ветер со скоростью 3-8 м/с.

До этого главный научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил, что прошедший День Победы в Москве по среднесуточным показателям стал самым холодным за всю историю наблюдений.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.