Василевский подписал контракт с производителем пива

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подписал контракт с пивным брендом. Об этом сообщает агент голкипера Дэн Мильшнейн в своем инстаграме.

Напомним, ранее контракт с пивным производителем подписал одноклубник Василевского нападающий Никита Кучеров. Контракт с Никитой был подписан после того, как нападающий провел пресс-конференцию в честь завоевания Кубка Стэнли, на которую он пришел с пивом и без футболки.

«Тампа-Бэй» выиграла второй Кубок Стэнли подряд. Подопечные Джона Купера в финальной серии обыграли «Монреаль» (4:1 в серии). Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф (32 очка), а Андрей Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/21, получив «Везина трофи».

Для «Тампы» этот Кубок Стэнли стал третьим в истории клуба. Команда завоевывала трофей в 2004, 2020 и 2021 годах.

Ранее Никита Кучеров опубликовал пост с Кубком Стэнли, подписав его словами из популярной песни Бритни Спирс Oops!.. I Did It Again.