Макгрегор: Порье умрет прямо в октагоне, я не шучу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал громкое заявление перед боем с американцем Дастином Порье.

«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает ее как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мертв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп. Я очень рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.

Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тыс. зрителей.

Ранее стало известно, сколько заработают Конор Макгрегор и Дастин Порье после своего третьего очного противостояния.