Защитник сборной России поблагодарил Черчесова за то, что он сделал для всей страны

Защитник сборной России Федор Кудряшов поблагодарил за сотрудничество бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Огромная Вам благодарность! За все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей», — написал Кудряшов в Instagram.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Джикия поблагодарил ушедшего из сборной России Черчесова за доверие и поддержку.